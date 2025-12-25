25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

सुहागिनों का दर्द : दाम ने छीनी हमारी पहचान, चांदी बिछुड़ी-पायजेब भी हो गए पहुंच से दूर

भारतीय परंपरा में विवाहित महिला के सम्मान और सौभाग्य की प्रतीक बिछुड़ी और पायजेब आज मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Dec 25, 2025

today gold rate ratlam

चांदी बिछुड़ी-पायजेब भी हो गए पहुंच से दूर

रतलाम। जहां चांदी के दाम रोज़ नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, वहीं सुहागिन की पहचान मानी जाने वाली बिछुड़ी और पायजेब आम महिलाओं की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। दाम में हर दिन हो रहे उछाल के बाद सुहागिन की पहचान भी छीन रही है। भारतीय परंपरा में विवाहित महिला के सम्मान और सौभाग्य की प्रतीक बिछुड़ी और पायजेब आज मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं।

पिछले साल तक जो बिछुड़ी 400 से 1000 रुपए में मिल जाती थी, आज वही 800 से 2000 रुपए तक बिक रही है। दाम में उछाल इतना गया हैं कि पायजेब के दाम सीधे दोगुने हो चुके हैं। यानी सुहाग की निशानी अब जरुरत नहीं, लग्ज़री आइटम बनती जा रही है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में, जहां आज भी बिछुड़ी को विवाह के बाद अनिवार्य माना जाता है, वहां महिलाएं मजबूरी में या तो नकली गहनों का सहारा ले रही हैं या फिर सामाजिक दबाव के बावजूद बिना बिछुड़ी के रहने को मजबूर हैं। यह महज़ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अपमान है।

दाम के चलते हो रहा असर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार चांदी के बढ़ते दाम, कारीगरों की मेहनत और बिचौलियों की मनमानी ने आम महिलाओं की भावनाओं को कुचल दिया है। नीतियां रोटी-कपड़ा-मकान की बात तो करती हैं, लेकिन संस्कृति और परंपरा पर पड़ रही मार पर न सरकार बोल रही है, न ही बाजार जवाबदेह है। अगर दाम में उछाल का यही हाल रहा, तो आने वाली पीढ़ियांबिछुड़ी और पायजेब को पहनकर नहीं, सिर्फ़ किताबों और तस्वीरों में देख पाएंगी।

खरीदी बेहद कम

रोज भाव में बड़े बदलाव के कारण ग्राहकी कमजोर हो गई है। पहले बिछुड़ी लेने के लिए मुहर्त नहीं देखा जाता था, अब बड़ा बदलाव यह आ गया बढ़ते दाम के चलते खरीदी बेहद कम हो गई है।

- सौरभ सोनी आभूषण विक्रेता

यह सुहाग की पहचान

बिछुड़ी पहनना हमारे यहां सुहाग की पहचान है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि घर का खर्च चले या बिछुड़ी आए। दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। सुहाग की निशानी पहनना खुशी देता है और इस बढ़ती चांदी के भाव बाद में आर्टिफिशियल आभूषण पहनने को मजबूर कर रहा है।

-सविता सोलंकी, गृहणी, आलोट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 11:36 pm

Published on:

25 Dec 2025 11:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / सुहागिनों का दर्द : दाम ने छीनी हमारी पहचान, चांदी बिछुड़ी-पायजेब भी हो गए पहुंच से दूर

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अभाविप प्रांतीय मंत्री ने रतलाम में कहा राज्य की सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डरती

abvp ratlam
रतलाम

क्रिसमस: शाम शहरवासियों ने चर्च में जलाए कैंडल

Christmas-New Year News Ratlam
रतलाम

रतलाम में मटर की बंपर आवक, अन्य प्रदेशों तक पहुंचा रहे

Grain Market Breaking News Ratlam
रतलाम

रतलाम में पलटा स्कूल वाहन, दो शिक्षिका समेत कई छात्र घायल

ratlam news
रतलाम

यहां जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी पार करते हैं लोग, 5 मौतों के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार

MP News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.