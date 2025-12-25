सुहागिनों का दर्द : दाम ने छीनी हमारी पहचान, चांदी बिछुड़ी-पायजेब भी हो गए पहुंच से दूर

पिछले साल तक जो बिछुड़ी 400 से 1000 रुपए में मिल जाती थी, आज वही 800 से 2000 रुपए तक बिक रही है। दाम में उछाल इतना गया हैं कि पायजेब के दाम सीधे दोगुने हो चुके हैं। यानी सुहाग की निशानी अब जरुरत नहीं, लग्ज़री आइटम बनती जा रही है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में, जहां आज भी बिछुड़ी को विवाह के बाद अनिवार्य माना जाता है, वहां महिलाएं मजबूरी में या तो नकली गहनों का सहारा ले रही हैं या फिर सामाजिक दबाव के बावजूद बिना बिछुड़ी के रहने को मजबूर हैं। यह महज़ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अपमान है।