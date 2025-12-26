26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रतलाम

पार्किंग में खड़ी कार में बैटरी फाइट, धूं-धूं कर जली कारें, टल गया बड़ा हादसा

Burning Car: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा का मामला, कार में देर रात लगी आग, पास खड़ी कार भी जली, टल गया बड़ा हादसा...

रतलाम

Sanjana Kumar

Dec 26, 2025

Burning Car: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा आनुभाग में एक कॉलोनी में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। मामला पिपलोदा रोड पर स्थित पटेल कॉलोनी का है। जहां कार की लपटों ने पास खड़ी कार को भी चपेट में ले लिया। आगजनी की ये घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के रहवासियों ने तत्काल पानी के टैंकर से आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। दोनों वाहनों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

यहां पढ़ें पूरा मामला

कॉलोनी में रहने वाले नागेश्वर पांचाल की गाड़ी उनके घर के सामने खाली जगह पर खड़ी थी। देर रात को बैटरी फाइट होने के कारण अंदर ही अंदर आग लगती रही और फिर कार धूं-धूं कर जलने लगी और उससे आग की लपटें बाहर निकल कर हवा में ऊंची उटने लगीं। घटना में गाड़ी पूरी जल गई और पास ही खड़ी डॉक्टर मनीष की कार भी इसकी आग की चपेट में आ गई।

तभी नजदीक रहने वाले सतनारायण पांचाल और अन्य कॉलोनी वासी जागे और उन्होंने तुलसीराम पटेल के यहां जाकर पानी के टैंकर से आग बुझाने का प्रयास किया। इतने में फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सके।

शुक्र है टल गया बड़ा हादसा

रतलाम के पिपलोदा की पटेल कॉलोनी का यह मार्ग सबसे व्यस्त मार्ग है, जहां शाम के समय बच्चों के खेलने का मूवमेंट ज्यादा रहता है। ऐसे में यह घटना देर रात को हुई तो कोई जनहानि नहीं हो सकी। समय रहते सभी जाग गए और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। नहीं तो इसके आसपास अन्य वाहन और खड़े थे वह भी सब इसकी चपेट में आ जाते और आग से काफी नुकसान भी हो सकता था।

Published on:

26 Dec 2025 11:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / पार्किंग में खड़ी कार में बैटरी फाइट, धूं-धूं कर जली कारें, टल गया बड़ा हादसा

