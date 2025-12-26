पार्किंग में खड़ी कार में बैटरी फाइट, धूं-धूं कर जली कारें, टल गया बड़ा हादसा

Burning Car: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा आनुभाग में एक कॉलोनी में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। मामला पिपलोदा रोड पर स्थित पटेल कॉलोनी का है। जहां कार की लपटों ने पास खड़ी कार को भी चपेट में ले लिया। आगजनी की ये घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के रहवासियों ने तत्काल पानी के टैंकर से आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। दोनों वाहनों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।