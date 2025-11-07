चौदह लोगों की जान लेने वाले डंपर चालक का ये राज जानकार पुलिस भी शॉक्ड… चालक के बारे में बड़ा खुलासा

नीले शर्ट मेंं डंपर चालक कल्याण मीणा, मौके पर तस्दीक कराती पुलिस, फोटो - पत्रिका
Jaipur Hardmada Accident Update: हरमाड़ा में चौदह लोगों की मौत का जिम्मेदार डंपर चालक कल्याण मीणा के बारे में नई जानकारी सामने आई है। पुलिस ने उसे हादसे के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया था और बाद में अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे दो दिन की रिमांड पर भेजा था और रिमांड पर पूछताछ के दौरान गुरुवार को हरमाड़ा पुलिस ने उससे मौके की तस्दीक कराई थी।
इस दौरान जानकारी सामने आई कि जिस समय वह घर से निकला था, उस समय उसके बाद डीएल नहीं था। वह अपना ड्राईविंग लाईसेंस घर ही छोड़कर आया था। अब परिजनों से फोन कर पुलिस ने यह मंगवाया है और इसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
हरमाड़ा थाना पुलिस ने बताया कि गुरुवार को करीब पंद्रह पुलिसकर्मियों की टीम के साथ कल्याण मीणा को हरमाड़ा इलाके में ले जाया गया था। पुलिस संख्या इसलिए ज्यादा थी कि कहीं गुस्साए लोग उस पर हमला नहीं कर दें। प्रारंभिक जानकारी में यही सामने आ रहा है कि कल्याण ने औसत से कई गुना ज्यादा शराब पी रखी थी और वह डंपर दौड़ाए जा रहा था।
डंपर हादसे में गुरुवार शाम एक और मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल में भर्ती वर्षा नाम की युवती ने दम तोड़ दिया। वर्षा के पिता, चाचा और बहन पहले ही इस हादसे में जान गवां चुके हैं। वर्षा की हालत बेहद ही खराब थी, उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे के कई घायलों का अभी भी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
डंपर चालक के खिलाफ मृतकों के परिजनों ने हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि हरमाड़ा हादसे में करीब 17 से ज्यादा वाहनों को टक्कर मारते हुए डंपर चालक ने कोहराम मचा दिया था। मौके पर ही तेरह लोगों ने दम तोड़ दिया था। पुलिस का मानना है कि अस्पताल में इलाजरत लोगों में से कुछ की हालत बेहद ही गंभीर है। इस कारण हादसे में मृतक संख्या बढ़ सकती है। कल्याण मीणा से पूछताछ में और भी जानकारियां सामने आ रही हैं।
