चौदह लोगों की जान लेने वाले डंपर चालक का ये राज जानकार पुलिस भी शॉक्ड… चालक के बारे में बड़ा खुलासा

डंपर चालक के खिलाफ मृतकों के परिजनों ने हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि हरमाड़ा हादसे में करीब 17 से ज्यादा वाहनों को टक्कर मारते हुए डंपर चालक ने कोहराम मचा दिया था। मौके पर ही तेरह लोगों ने दम तोड़ दिया था। पुलिस का मानना है कि अस्पताल में इलाजरत लोगों में से कुछ की हालत बेहद ही गंभीर है। इस कारण हादसे में मृतक संख्या बढ़ सकती है। कल्याण मीणा से पूछताछ में और भी जानकारियां सामने आ रही हैं।