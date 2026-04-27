साई पल्लवी की स्पीच हुई वायरल, अपनी टूटी-फूटी हिंदी को लेकर एक्ट्रेस हुई शर्मिंदा

Sai Pallavi Hindi Film Debut:साउथ फिल्मोंकी सुपरस्टार और अपनी सादगी के लिए मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। उनकी पहली हिंदी फिल्म 'एक दिन की महफिल' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। हाल ही में मुंबई में इस फिल्म का एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया, जहां साई पल्लवी के साथ आमिर खान के बेटे और फिल्म के लीड एक्टर जुनैद खान भी मौजूद थे। खुद आमिर खान भी अपने बेटे और साई को सपोर्ट करने यहां पहुंचे। लेकिन पूरी शाम की लाइमलाइट साई पल्लवी की उस 'इमोशनल स्पीच' ने लूट ली, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।