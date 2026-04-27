‘धुरंधर 2’ के हमजा पर रणवीर सिंह ने कही ये बात, ‘पद्मावत’ के खिलजी से की तुलना, बिजनेस पार्टनर ने किया खुलासा

Ranveer Singh On Hamza In Dhurandhar 2: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी दमदार एक्टिंग और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन अब उनके नए बयान ने फैंस को चौंका दिया है। रणवीर का कहना है कि फिल्म 'धुरंधर' में निभाया गया हमजा का किरदार उनके लिए 'पद्मावत' के खिलजी से भी ज्यादा कठिन साबित हुआ।