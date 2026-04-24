कानूनी जंग के बाद अरविंद केजरीवाल को मिला नया पता, कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने दिया टाइप-7 बंगला

उन्होंने लिखा, 'पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते कोर्ट के आदेश पर मुझे घर आवंटित किया था। अपने परिवार के साथ मैं अब उस घर में शिफ्ट हो गया हूं।' केजरीवाल ने आगे यह भी संकेत दिया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से वे जिस अस्थायी आवास (सांसद अशोक मित्तल के घर) में रह रहे थे, वहां से अब वे अपने आधिकारिक तौर पर आवंटित नए पते '95, लोधी एस्टेट' पर पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया के तौर पर उनके अधिकार को मान्यता मिली है।