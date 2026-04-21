‘तमिलनाडु में BJP से नफरत’, ‘दिल्ली वाले भी ऊब चुके हैं’, चेन्नई दौरे पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राजनीतिक माहौल का उदाहरण देते हुए तमिलनाडु की जनता को आगाह किया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा जताया था, लेकिन मात्र एक वर्ष के भीतर ही वहां की जनता इस निर्णय से ऊब चुकी है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तमिलनाडु में गलती से भी भाजपा को समर्थन मिलता है, तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के किए हुए जनकल्याणकारी कार्यों पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्टालिन सरकार को दोबारा चुनना जरूरी है।