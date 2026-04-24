आयरन डोम से भी आगे: भारत बना रहा 3-लेयर आसमानी कवच

नई दिल्ली। ईरान- इजरायल- अमरीका युद्ध में मिसाइलों के प्रयोग और इजरायल के बहुचर्चित आयरन डोम की स्थिति देख भारतीय रक्षा क्षेत्र में अपना स्वयं का आयरन डोम विकसित करने में तेजी से काम किया जाने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर में रूसी एस-400 की सफलता के बाद अब प्रोजेक्ट कुशा के जरिए स्वदेशी मल्टी-लेयर एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी विकसित की जा रही है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से घोषित मिशन सुदर्शन चक्र का अहम हिस्सा है। कुशा से किसी भी हवाई हमले को हवा में ही विफल किया जा सकेगा। यह वायु सुरक्षा प्रणाली कम, मध्‍यम और लंबी दूरी तक के हवाई हमलों को इंटरसेप्‍ट कर उसे आसमान में ही तबाह कर सकता है।