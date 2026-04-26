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Hot sunday: रविवार रहा इस सीजन का सबसे गर्म दिन, अंबिकापुर का पारा पहुंचा 41.5 डिग्री, बदलेगा मौसम, बारिश-आंधी के भी आसार

Hot sunday: चिलचिलाती धूप से लोगों का हाल-बेहाल, मौसम विभाग ने 27-30 अप्रैल के बीच गरज-चमक, बारिश व तेज हवा की चेतावनी

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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 26, 2026

Hot sunday

Ambikapur city temperature (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। मौसम (Weather report) में बदलाव से पहले अंबिकापुर में गर्मी ने तेवर दिखाए। रविवार (Hot sunday) को शहर का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक गर्म दिन रहा। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग दिनभर परेशान रहे। दोपहर के समय सडक़ों पर आवाजाही कम नजर आई। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग देवीगंज रोड में भी दोपहर में सन्नाटा पसरा रहा।

मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट (Hot sunday) के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 2७ से 30 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने और 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका (ट्रफ) की स्थिति बनी हुई है, जिसके प्रभाव से मौसम (Hot sunday) में यह बदलाव देखने को मिलेगा।

Hot sunday: गर्मी से राहत के आसार

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में बादल छाने और बारिश होने से तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी (Hot sunday) से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम तक आसमान में बादल छाए रहे। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली।

हीट वेव और गर्म रात की चेतावनी

मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में हीट वेव (Hot sunday) और गर्म रात (वार्म नाइट) की स्थिति बने रहने की भी चेतावनी दी है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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Published on:

26 Apr 2026 08:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Hot sunday: रविवार रहा इस सीजन का सबसे गर्म दिन, अंबिकापुर का पारा पहुंचा 41.5 डिग्री, बदलेगा मौसम, बारिश-आंधी के भी आसार

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