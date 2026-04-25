Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण पर घमासान : भाजपा बोली- महिलाओं के साथ विश्वासघात तो कांग्रेस ने कहा- कर रहे दुष्प्रचार

इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने परिसीमन, धर्म आधारित आरक्षण और क्षेत्रीय विवाद जैसे मुद्दे उठाकर विधेयक में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि यह देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान है। साथ ही बताया कि भाजपा सरकार ने पंचायतों में 50 प्रतिशत तक महिला आरक्षण (Women's Reservation Bill) लागू कर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, जो अब 57 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।