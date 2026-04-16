टावर पर चढ़ा युवक, ऊपर मंडरा रहे थे चील और कौए…बोला, मेरी गर्लफ्रेंड ने…

पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वह बेतिया का रहने वाला गुड्डू है और शहर में फल बेचता है। उसने बताया कि उसकी गर्ल फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, इस कारण वह काफी तनाव में है। घरवाले भी मुझे परेशान कर रहे ,शांति में रहना चाह रहा था इसलिए टावर पर चढ़ गया। SO शाहपुर चंद्रभान सिंह ने बताया कि युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने कहा कि वह अपने घरवालों और गर्लफ्रेंड से नाराज होकर टावर पर चढ़ गया था। सूचना मिलने पर उसके परिजनों को भी थाने बुलाया गया है, कागजी कार्रवाई के बाद युवक को उनके सुपुर्द किया जाएगा। इस दौरान गुड्डू ने अपने इंस्टा पर तीन रील भी शेयर किया।