16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

राहुल द्रविड़ से शादी की जिद कर टावर पर चढ़ी युवती, चार घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा…बोली, दे दूंगी जान

गुरुवार की भोर एक युवती के टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवती गोरखपुर में तैनात एक दारोगा से शादी कराने की मांग पर अड़ी रही और करीब चार घंटे तक टावर पर बैठी रही।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 16, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, टावर पर चढ़ी युवती

गोरखपुर में गुरुवार की सुबह गोरखनाथ क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया जब मोबाइल टावर पर चढ़कर एक युवती हंगामा करने लगी। युवती गोरखपुर में तैनात एक ट्रैफिक पुलिस के दारोगा राहुल द्रविड़ पर प्यार में धोखा देने का आरोप लगा रही थी, यह ड्रामा लगभग चार घंटे तक चला उस दौरान सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई।

सुबह गश्त पर निकले सिपाही ने टावर पर चढ़ी युवती को देखा

गुरुवार को सुबह की गश्त पर निकले एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उसने अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि युवती गाजीपुर की रहने वाली है। उसका आरोप है कि गोरखपुर में तैनात एक दरोगा ने उसे शादी का झांसा दिया और अब इंकार कर रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को नीचे उतारने प्रयास किया लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। अंत में युवती के प्रेमी दरोगा को बुलाया गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद समझा कर उसे नीचे उतारा और थाने लेकर गई।

प्रेमी दारोगा के शादी से इंकार पर युवती जान देने की जिद पर अड़ी

जानकारी के मुताबिक गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती बुधवार को दरोगा से मिलने गोरखपुर आई थी। लेकिन वह मिलने से मना कर दिया, दारोगा के इस हरकत से आहत होकर गुरुवार की भोर करीब चार बजे वह गोरखनाथ क्षेत्र में एक टेलीफोन टावर पर चढ़ गई और शादी की मांग को लेकर हंगामा करने लगी। इसी बीच सुबह गश्त पर निकले सिपाही की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उसे काफी समझाया लेकिन युवती अपनी जिद पर अड़ी रही और बार बार शादी न होने पर टावर से कूदकर जान देने को बोल रही थी।

दारोगा पर गाजीपुर में भी युवती ने दर्ज करा रखा है मुकदमा

युवती ने दारोगा पर आरोप लगाया कि उससे उसका कई सालों से संबंध है, और वह अब शादी से इंकार कर रहा है। इस मामले में युवती ने 21 मई 2025 को गाजीपुर के नंदगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।घटना की सूचना पर संबंधित दारोगा को मौके पर बुलाया गया। उसने शादी से साफ इनकार करते हुए बताया कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उसे उच्च न्यायालय से स्टे मिला हुआ है और युवती उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल काफी प्रयास के बाद युवती को सुबह करीब आठ बजे सुरक्षित नीचे उतार लिया। CO गोरखनाथ रवि कुमार ने बताया कि गाजीपुर पुलिस को सूचना दे गई है, दारोगा और युवती से पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Banda News:नहाते वक्त पत्नी पर बरसी कुल्हाड़ी, खून से सना घर छोड़ फरार हुआ पति; बेटी की चीख से कांपा गांव
बांदा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / राहुल द्रविड़ से शादी की जिद कर टावर पर चढ़ी युवती, चार घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा…बोली, दे दूंगी जान

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

थाने पर हमला करने वालों का होगा काम तमाम, कानून से खिलवाड़ करने वालों को योगी का सख्त हिदायत

cm yogi
गोरखपुर

गोरखपुर के MMMUT में छात्र-छात्राओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन…गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष प्रोफेसर के घुसने पर भड़की छात्राएं

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

विकसित भारत @2047, आधी आबादी की साझी विरासत: प्रो. सुषमा पाण्डेय

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

टाटा संस के चेयरमैन ने सीएम योगी के साथ किया गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन, किए मंदिर भ्रमण

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ का भव्य शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ व टाटा संस चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की रही मौजूदगी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.