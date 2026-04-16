राहुल द्रविड़ से शादी की जिद कर टावर पर चढ़ी युवती, चार घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा…बोली, दे दूंगी जान

युवती ने दारोगा पर आरोप लगाया कि उससे उसका कई सालों से संबंध है, और वह अब शादी से इंकार कर रहा है। इस मामले में युवती ने 21 मई 2025 को गाजीपुर के नंदगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।घटना की सूचना पर संबंधित दारोगा को मौके पर बुलाया गया। उसने शादी से साफ इनकार करते हुए बताया कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उसे उच्च न्यायालय से स्टे मिला हुआ है और युवती उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल काफी प्रयास के बाद युवती को सुबह करीब आठ बजे सुरक्षित नीचे उतार लिया। CO गोरखनाथ रवि कुमार ने बताया कि गाजीपुर पुलिस को सूचना दे गई है, दारोगा और युवती से पूछताछ की जा रही है।