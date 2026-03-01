खाड़ी में युद्ध की आंच इंदौर तक, दुबई-आबूधाबी टूर रद्द, सैकड़ों यात्री फंसे

ट्रेवल एक्सपर्ट महेन्द्र सिंह ने बताया कि शहर के संजय बरावलिया 7 लोगों के साथ सोमवार को अलमाटी जाने वाले थे, लेकिन उड़ान कैंसिल हो गई। उन्हें होटल बुकिंग का पैसा रिफंड मिल गया, लेकिन टूर रद्द करना पड़ा। अब वे वियतनाम जा रहे हैं, जो पहले के मुकाबले 25 प्रतिशत महंगा पड़ा। इसी तरह गगन कछावा के साथ 6 लोग बाकू जाने वाले थे। उड़ान कैंसिल होने से पैकेज रद्द करना पड़ा। करीब 90 हजार का नुकसान हो गया। उन्होंने डेढ़ महीने पहले बुकिंग कराई थी। अब वे थाईलैंड जाने की योजना बना रहे हैं।