मनोरंजन

बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार का हुआ एक्सीडेंट, नशे में धुत शख्स ने मारी टक्कर, एक्ट्रेस का अस्पताल में हुआ CT Scan

नोरा फतेही के सिर में हल्की चोट आई है। हालाकि उनकी चोट गंभीर नहीं है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई

image

Satya Brat Tripathi

Dec 21, 2025

Nora Fatehi

अभिनेत्री नोरा फतेही (Photo Credit - IANS)

Nora Fatehi car accident: मुंबई के अंधेरी (पश्चिम) इलाके में शनिवार दोपहर को अभिनेत्री नोरा फतेही की मर्सिडीज कार को एक युवक ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार दोपहर लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास हुई, जब नोरा फतेही सिवरी इलाके में आयोजित सनबर्न फेस्टिवल में शामिल होने जा रही थीं। इस कार्यक्रम में उनके साथ मशहूर डीजे डेविड गुएटा भी प्रस्तुति देने वाले थे।

पुलिस ने बताया कि नशे में धुत आरोपी युवक की गाड़ी ने पहले नोरा फतेही की कार को टक्कर मारी और फिर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को दुर्घटना स्थल से गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान गोरेगांव के विनय एस के रूप में हुई है।

हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी का ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट कराया, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने इसके बाद उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा दिया। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी युवक कहां जा रहा था।

नोरा फतेही के सिर में लगी हल्की चोट

वहीं हादसे के बाद नोरा फतेही नजदीकी अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने सीटी स्कैन किया। एक पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर के हवाले से बताया कि अभिनेत्री को हल्की कन्कशन (सिर में हल्की चोट) आई है, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं है। अंबोली पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसे रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

