बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार का हुआ एक्सीडेंट, नशे में धुत शख्स ने मारी टक्कर, एक्ट्रेस का अस्पताल में हुआ CT Scan

Nora Fatehi car accident: मुंबई के अंधेरी (पश्चिम) इलाके में शनिवार दोपहर को अभिनेत्री नोरा फतेही की मर्सिडीज कार को एक युवक ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार दोपहर लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास हुई, जब नोरा फतेही सिवरी इलाके में आयोजित सनबर्न फेस्टिवल में शामिल होने जा रही थीं। इस कार्यक्रम में उनके साथ मशहूर डीजे डेविड गुएटा भी प्रस्तुति देने वाले थे।