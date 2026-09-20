‘जो काम मिलेगा, ईमानदारी से करूंगा’, FDA ट्रांसफर की चर्चाओं और भविष्य की योजना पर बोले तुकाराम मुंढे

जब उनसे पूछा गया कि FDA से तबादला होने के बाद वह किस विभाग की जिम्मेदारी संभालना पसंद करेंगे, तो तुकाराम मुंढे ने कहा कि यह फैसला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी के लिए यह तय करना संभव नहीं है कि उसे आगे किस विभाग में जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसे स्वीकार करना और उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका ध्यान भविष्य में मिलने वाली किसी संभावित जिम्मेदारी पर नहीं, बल्कि वर्तमान पद पर रहते हुए अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करने पर है।