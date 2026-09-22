22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

ओवैसी के ‘गठबंधन ऑफर’ पर सियासी घमासान, उद्धव सेना बोली- AIMIM को साथ लिया तो कांग्रेस-सपा की डूबेगी नैया

Asaduddin Owaisi Alliance Offer: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के AIMIM गठबंधन ऑफर पर उद्धव ठाकरे गुट ने प्रतिक्रिया दी है। आनंद दुबे ने सपा-कांग्रेस को ओवैसी से सावधान रहने की सलाह दी।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 22, 2026

Asaduddin Owaisi Alliance Offer

असदुद्दीन ओवैसी (Photo: IANS)

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से गठबंधन को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है। ओवैसी ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की पेशकश की है। इसी पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

शिवसेना (UBT) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस को AIMIM के साथ गठबंधन करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने ओवैसी पर भाजपा की मदद करने के आरोप लगाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि बीजेपी को हराने के लिए दोनों पार्टियां मिलकर ही सक्षम हैं और अगर ओवैसी इस गठबंधन में आते हैं, तो नैया डूबना तय है।

ओवैसी बीजेपी की B टीम- उद्धव सेना का आरोप

मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान आनंद दुबे ने कहा, “असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की B टीम हैं, हम सबको उनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको ओवैसी साहब की पार्टी ने ठगा नहीं।” उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में AIMIM के चुनाव लड़ने से विपक्षी दलों के वोटों का बंटवारा होता है और इससे भाजपा को फायदा पहुंचता है। ये केवल वोट काटने के लिए मैदान में उतरते हैं।

कांग्रेस नेता ने भी गठबंधन पर कही बात

आपकी दी गई जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता जगताप ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के संभावित गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे।

उन्होंने भी पिछले चुनावों में कुछ सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हार में AIMIM की भूमिका होने का दावा किया। उनका कहना था कि यदि ओवैसी वास्तव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ आना चाहते हैं, तो उन्हें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करनी चाहिए।

ओवैसी ने दिया है विपक्षी दलों को खुला ऑफर

दरअसल, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना चाहती है, वह AIMIM के साथ गठबंधन कर सकती है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है।

ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने अभी तक सीटों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। AIMIM की ओर से उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उनका जोर विधानसभा में मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर भी है।

2 अक्टूबर को AIMIM करेगी गठबंधन पर फैसला

ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर AIMIM 2 अक्टूबर तक अपना फैसला घोषित करेगी। यानी आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि AIMIM अकेले चुनाव मैदान में उतरती है या किसी विपक्षी दल के साथ गठबंधन करती है।

ओवैसी की ओर से गठबंधन का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा और कांग्रेस के बीच संभावित तालमेल तथा AIMIM की भूमिका को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ सकती हैं।

ओवैसी के बयान से गरमाई सियासत

AIMIM का उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरना सपा और कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि AIMIM की मौजूदगी से भाजपा को फायदा हो सकता है। दूसरी ओर, ओवैसी लगातार यह कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए चुनाव लड़ रही है।

इस तरह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ सपा-कांग्रेस के संभावित गठबंधन की चर्चा है, तो दूसरी तरफ AIMIM विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है। अब सबकी नजर 2 अक्टूबर पर है, जब ओवैसी गठबंधन को लेकर पार्टी का अगला कदम स्पष्ट कर सकते हैं।

महायुति में सब ठीक नहीं? पुणे में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में भाजपा, मंत्री के बयान से चढ़ा सियासी पारा

ये भी पढ़ें
Pune Graduate Constituency Election

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2026 11:31 am

Published on:

22 Sept 2026 11:12 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ओवैसी के ‘गठबंधन ऑफर’ पर सियासी घमासान, उद्धव सेना बोली- AIMIM को साथ लिया तो कांग्रेस-सपा की डूबेगी नैया

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘SC/ST सेल से साहिल ने संपर्क तक नहीं किया’, IIT Bombay प्रोफेसर पर आरोपों के बीच फैकल्टी फोरम अध्यक्ष का बड़ा बयान

Prof Suryanarayana Dula, IIT Bombay Faculty Forum
मुंबई

Pyre First Review: फिल्म देखकर क्यों उदास हुए विवेक अग्निहोत्री? विनोद कापड़ी की ‘पायर’ ने छेड़ी उम्र, पलायन और अकेलेपन की कहानी

Vinod Kapri Pyre Movie
बॉलीवुड

केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़, पिता बोले- सिर्फ सिया दोषी नहीं, उसके माता-पिता और भाई पर भी शक

Ketan Agarwal Murder Case
मुंबई

‘हमारा तलाक नहीं हुआ, गोविंदा को ही KISS दूंगी’ सुनीता आहूजा ने अपने रिश्ते को लेकर दिया बयान

Sunita Ahuja said Govinda and i not divorced yet i will kiss her
बॉलीवुड

Bigg Boss 20: बिग बॉस के घर में ‘नल्ला-डॉग’ जैसे शब्दों ने मर्यादा की पार, अमन-लव गिल में इस बात पर खूब हुआ झगड़ा

Bigg Boss 20 Controversy:
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.