ओवैसी के ‘गठबंधन ऑफर’ पर सियासी घमासान, उद्धव सेना बोली- AIMIM को साथ लिया तो कांग्रेस-सपा की डूबेगी नैया

मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान आनंद दुबे ने कहा, “असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की B टीम हैं, हम सबको उनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको ओवैसी साहब की पार्टी ने ठगा नहीं।” उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में AIMIM के चुनाव लड़ने से विपक्षी दलों के वोटों का बंटवारा होता है और इससे भाजपा को फायदा पहुंचता है। ये केवल वोट काटने के लिए मैदान में उतरते हैं।