बिहार के जमुई कांड पर शेरोन वर्मा का तीखा बयान, बोलीं- ‘प्रॉब्लम लड़की के रात में बाहर होने की नहीं, उनके साथ न होने की है’

Sharon Verma Statement On Jamui Incident: स्टैंड-अप कॉमेडियन शेरोन वर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के जमुई में हुए मामले के संदर्भ में महिलाओं की आजादी और समाज की सोच पर बात करते हुए शेरोन ने सवाल उठाया कि महिलाओं के रात में बाहर निकलने को लेकर सवाल क्यों किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि असली समस्या महिलाओं के रात में घूमने से ज्यादा उस सोच में है, जो उनके फैसले पर सवाल उठाती है।