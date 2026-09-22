‘SC/ST सेल से साहिल ने संपर्क तक नहीं किया’, IIT Bombay प्रोफेसर पर आरोपों के बीच फैकल्टी फोरम अध्यक्ष का बड़ा बयान

प्रोफेसर डूला का बचाव करते हुए फैकल्टी फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक संस्थान द्वारा तय दिशानिर्देशों के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर डूला पहले छात्र मामलों के डीन रह चुके हैं और वर्तमान में अकादमिक मामलों के डीन के रूप में कार्यरत हैं। वे हमेशा छात्रों की मदद के लिए जाने जाते रहे हैं, ऐसे में उन पर इस तरह के आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है। संस्थान में अनुशासन बनाए रखने और परीक्षा या शिक्षा प्रक्रिया में अनुचित साधनों (नकल) के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना अनिवार्य होता है, ताकि बाकी छात्रों के साथ अन्याय न हो।