केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़, पिता बोले- सिर्फ सिया दोषी नहीं, उसके माता-पिता और भाई पर भी शक

Pune Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अब आरोपी सिया गोयल (20) के परिवार के सदस्यों की भी कथित तौर पर हत्या की साजिश में भूमिका होने का संदेह जताया है। हालांकि, उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने अभी पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र नहीं पढ़ा है और दस्तावेज देखने के बाद ही इस बारे में कोई ठोस टिप्पणी करेंगे।