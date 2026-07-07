Ketan Agarwal: ‘बेटे के बाद बाप भी चला गया’, केतन अग्रवाल के पिता के दुख पर इन्फ्लुएंसर मंचली मिशा का इमोशनल बयान

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन कोई न कोई नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। पहले 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब उनके परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल का भी निधन हो गया है। परिवार का कहना है कि वह अपने पोते के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए।