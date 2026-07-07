‘जुर्म करके भी मिला नेटफ्लिक्स का शो’, Shilpa Shinde की Lock Upp में एंट्री के बाद अभिनेत्री आंचल खुराना का फूटा गुस्सा

Shilpa Shinde In LockUpp: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में अभिनेत्री शिल्पा शिंदे की एंट्री होते ही सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। शो में उनकी एंट्री को लेकर कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। इसकी वजह कुछ दिन पहले भारती सिंह के पॉडकास्ट में दिया गया शिल्पा शिंदे का वो बयान है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि करीब 10 साल पहले उन्होंने एक टीवी शो के प्रोड्यूसर पर झूठा हैरेसमेंट का आरोप लगाया था।