‘तुम दोनों Lesbian हो क्या?’ Lock Upp में शिल्पा शिंदे के बयान से फैंस हुए नाराज, घर में छिड़ी बहस VIDEO

इसी बातचीत के बीच शिल्पा ने दोनों के कपड़ों और उनकी बॉन्डिंग पर कमेंट की। दरअसल, पहले उन्होंने पूछा कि क्या दोनों ने एक जैसी ड्रेस एक ही जगह से खरीदी है। इसके बाद जब आकांक्षा और पामेला ने अपनी दोस्ती का जिक्र किया, तो शिल्पा ने मजाकिया अंदाज में पूछा, " तुम दोनों लेस्बियन हो क्या?" शिल्पा शिंदे की ये टिप्पणी सुनकर दोनों कंटेस्टेंट्स पहले हंसने लगीं और माहौल हल्का नजर आया। हालांकि एपिसोड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इस बयान को लेकर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने इसे मजाक बताया, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि किसी की दोस्ती और निजी पहचान को लेकर इस तरह की कमेंट करना सही नहीं है।