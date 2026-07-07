परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि आज, बन चुकी है सुपरहिट फिल्म शेरशाह! सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया था किरदार

Paramveer Chakra Hero Captain Vikram Batra Martyrdom Day: कारगिल युद्ध (Kargil War) के अमर नायक और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा (captain vikram batra) की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देशभर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई नेताओं और गणमान्य लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद किया। कैप्टन बत्रा की वीरता की कहानी सिर्फ भारतीय सेना तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म 'शेरशाह' ने भी करोड़ों लोगों को प्रेरित किया।