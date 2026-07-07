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Lock Upp में बंद वरुण यादव उर्फ लैला के दादा का हुआ निधन, बाहरी दुनिया से नहीं मिली खबर

Varun Yadav Aka Laila in LockUpp: नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप सीजन 2 में इस वक्त टीवी जगत, रिएलिटी शोज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारे एक साथ एक ही लॉकअप में कैद नजर आ रहे हैं। शो में यूट्यूबर वरुण यादव उर्फ लैला ने भी एंट्री की है। हालांकि अब उनकी निजी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हो गया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 07, 2026

Varun Yadav Aka Laila Grandfather Passed Away

Varun Yadav Aka Laila Grandfather Passed Away (सोर्स- @netflix)

Varun Yadav Aka Laila Grandfather Passed Away: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। शो में टीवी सितारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई चेहरे एक ही छत के नीचे कैद हैं। इन्हीं में से एक हैं मशहूर यूट्यूबर वरुण यादव उर्फ लैला, जो अपनी बेबाक शैली और अलग अंदाज की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन शो के बाहर उनकी जिंदगी में एक बेहद दुखद घटना घट गई है, जिससे वो अब तक पूरी तरह अनजान हैं।

91 साल की उम्र में हुआ दादा का निधन

मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूबर आरुष भोला द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, वरुण यादव के दादा का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह खबर परिवार और करीबी लोगों के लिए बेहद भावुक करने वाली रही। बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली।

हालांकि, सबसे भावुक बात ये है कि लॉकअप के अंदर मौजूद वरुण यादव को अब तक अपने दादा के निधन की जानकारी नहीं दी गई है।

दोस्त आरुष भोला ने दी जानकारी

वरुण यादव के करीबी दोस्त और कंटेंट क्रिएटर आरुष भोला ने अपने यूट्यूब व्लॉग में इस दुखद खबर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि परिवार इस समय शोक में है, लेकिन फिलहाल यह फैसला लिया गया है कि वरुण को शो के दौरान इस बारे में नहीं बताया जाएगा।

आरुष ने कहा कि परिवार नहीं चाहता कि वरुण इस तरह के मानसिक आघात के कारण बीच में शो छोड़कर बाहर आएं। इसलिए फिलहाल यह जानकारी उनसे छिपाकर रखी गई है।

शो के नियमों के चलते नहीं मिल पाई जानकारी

रियलिटी शोज में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह सीमित रहता है। ऐसे में जब तक कोई बेहद असाधारण परिस्थिति न हो, कंटेस्टेंट्स को बाहरी घटनाओं की जानकारी नहीं दी जाती।

इसी वजह से वरुण यादव भी इस समय अपने परिवार में हुए इस बड़े दुख से अनजान हैं और लॉकअप के अंदर बाकी प्रतिभागियों के साथ मुकाबले में जुटे हुए हैं।

सोशल मीडिया पर फैंस हुए भावुक

जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, वरुण यादव के फैंस ने गहरा दुख जताया। कई यूजर्स ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, वहीं कुछ लोगों ने वरुण और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।

फैंस का कहना है कि शो से बाहर आने के बाद वरुण के लिए यह खबर बेहद भावुक करने वाली होगी। सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनके परिवार को हिम्मत देने वाले संदेश भी लिख रहे हैं।

लॉकअप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लैला

वरुण यादव उर्फ लैला इस समय लॉकअप सीजन 2 के चर्चित कंटेस्टेंट्स में गिने जा रहे हैं। अपने बेबाक अंदाज, मनोरंजक बातचीत और अलग व्यक्तित्व के कारण उन्होंने कम समय में दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

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Updated on:

07 Jul 2026 08:39 am

Published on:

07 Jul 2026 08:39 am

Hindi News / Entertainment / Lock Upp में बंद वरुण यादव उर्फ लैला के दादा का हुआ निधन, बाहरी दुनिया से नहीं मिली खबर

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