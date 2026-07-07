Lock Upp में बंद वरुण यादव उर्फ लैला के दादा का हुआ निधन, बाहरी दुनिया से नहीं मिली खबर

Varun Yadav Aka Laila Grandfather Passed Away: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। शो में टीवी सितारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई चेहरे एक ही छत के नीचे कैद हैं। इन्हीं में से एक हैं मशहूर यूट्यूबर वरुण यादव उर्फ लैला, जो अपनी बेबाक शैली और अलग अंदाज की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन शो के बाहर उनकी जिंदगी में एक बेहद दुखद घटना घट गई है, जिससे वो अब तक पूरी तरह अनजान हैं।