‘मेरे पोस्टर पर थूकते थे लोग’, एक्ट्रेस दिव्या उन्नी का छलका दर्द, बोलीं- ‘ज्यादातर पुरुष औरतों की इज्जत नहीं करते’

बता दें, एक्ट्रेस का मानना है कि जब तक लड़कों की परवरिश में महिलाओं के सम्मान की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि वो खुद को अनसेफ महसूस करने के बावजूद इस मुद्दे पर आवाज उठाना जारी रखेंगी।दिव्या उन्नी ने अपने करियर की शुरुआत एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म 'ट्रैफिक' से की थी। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और बाद में लेखन और निर्देशन की ओर रुख किया। उनकी कई शॉर्ट फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सराही जा चुकी हैं।