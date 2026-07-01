राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर केजरीवाल का हमला, बोले- ‘चंदा चोरों को भगवान राम भी दंड देंगे’

आम आदमी पार्टी के मुखिया ने देश के समाज और आम नागरिकों से भी एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सिर्फ सरकार या कानून के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। पूरे समाज को एक साथ आगे आना होगा और ऐसे भ्रष्ट तत्वों के साथ-साथ उनका साथ देने वाले लोगों का भी पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जब तक समाज इन्हें मिलकर दंडित नहीं करेगा, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना नामुमकिन है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद देश की सियासत गरमा गई है। आने वाले दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े इस विवाद पर भाजपा और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और ज्यादा तेज होने की पूरी संभावना है।