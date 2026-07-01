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राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर केजरीवाल का हमला, बोले- ‘चंदा चोरों को भगवान राम भी दंड देंगे’

Ram Temple Donation Row: राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चंदा चोरों को भगवान राम भी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और सामाजिक बहिष्कार की मांग की।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jul 01, 2026

Arvind Kejriwal

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा।

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे हालिया विवाद ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने इस पूरे मामले पर रोष जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त लहजे का इस्तेमाल किया।

केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि भगवान राम सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति हैं और वे कुछ नहीं देखते, उन्हें भगवान की न्यायप्रियता और उनकी शक्ति का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे 'चंदा चोरों' को भगवान राम अपने तरीके से जरूर दंड देंगे। केजरीवाल का यह बयान सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है और राजनीतिक गलियारों में इस पर नई बहस छिड़ गई है।

सब मिले हुए हैं, कार्रवाई के लिए सरकार बदलना जरूरी

अरविंद केजरीवाल सिर्फ भगवान के न्याय की बात करने तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा कि कानूनी तौर पर भी इन कथित चंदा चोरों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने तुरंत ही सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए जोड़ा कि मौजूदा सरकार से ऐसी किसी कार्रवाई की उम्मीद रखना बेकार है।

केजरीवाल ने कहा कि इस पूरे मामले में ऊपर से नीचे तक सब लोग आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि अगर इन चंदा चोरों को सच में सजा दिलवानी है और देश की आस्था के साथ खिलवाड़ रोकना है, तो सबसे पहले इस सरकार को बदलना होगा।

केजरीवाल की जनता से अपील

आम आदमी पार्टी के मुखिया ने देश के समाज और आम नागरिकों से भी एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सिर्फ सरकार या कानून के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। पूरे समाज को एक साथ आगे आना होगा और ऐसे भ्रष्ट तत्वों के साथ-साथ उनका साथ देने वाले लोगों का भी पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जब तक समाज इन्हें मिलकर दंडित नहीं करेगा, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना नामुमकिन है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद देश की सियासत गरमा गई है। आने वाले दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े इस विवाद पर भाजपा और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और ज्यादा तेज होने की पूरी संभावना है।

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Updated on:

01 Jul 2026 03:25 pm

Published on:

01 Jul 2026 03:22 pm

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