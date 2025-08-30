‘दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने की खबर हवा की तरह फैलती है’, सास को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन।वी। अंजारिया की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। जिसमें सास को उत्पीड़न के बहू के साथ उत्पीड़न के मामले में दोषी करार दिया गया था। इसके साथ, उसकी तीन साल की सजा को बरकरार रखा था।