Ethanol blending policy latest news: एथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनिवार्य लागू करने के खिलाफ बोले अरविंद केजरीवाल

केंद्र सरकार एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रही है। सरकार का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और किसानों को एथेनॉल उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना है। वाहन निर्माताओं और शोध संस्थानों के साथ किए गए परीक्षणों के बाद देशभर में E20 पेट्रोल की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। सरकार का कहना है कि नए वाहन E20 ईंधन के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं और यह नीति देश की ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। E20 पेट्रोल को लेकर राजनीतिक बहस के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उपभोक्ताओं को ईंधन चुनने का विकल्प मिलेगा या देश में E20 ही एकमात्र विकल्प बनेगा।