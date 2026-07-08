बंगाल में बन रहा उत्तर-पूर्व वाला सियासी मॉडल

दरअसल, करीब डेढ़ महीने पहले सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी अपने अस्तित्व बचाने के संघर्ष से जूझने लगी। जहां पहले ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में 65 विधायकों ने अलग होकर खुद को असली टीएमसी का दावा ठोक दिया, वहीं 20 सांसदों ने एक गुमनाम पार्टी में जाने की घोषणा कर दी। ऐसे में ममता के साथ नाम के विधायक और सांसद रह गए। टीएमसी की लड़ाई भाजपा से ज्यादा आपस में हो रही है। जहां चुनाव आयोग तक पहुंच कर असली टीएमसी होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच भाजपा ने शुरुआती दिनों में आराम से विपक्ष के बिना किसी विरोध के अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बड़ा दिया।