Prabhas Mondal Encounter: बारुईपुर पुलिस मुठभेड़ पर कीर्ति आजाद ने उठाए सवाल, प्रभास मंडल को बताया भाजपा कार्यकर्ता

Baruipur Murder Case police encounter: पश्चिम बंगाल के बारूईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में आरोपी प्रभाष मंडल के पुलिस एनकाउंटर के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस मामले को लेकर TMC और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) आमने-सामने आ गए हैं। दोनों दलों के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। TMC सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे एक सोची-समझी स्क्रिप्ट बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि, उनके इन दावों को BJP ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।