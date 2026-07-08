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शराब महंगी करने के फैसले पर DMK नेता ने उठाए सवाल, बोले- ‘इसका बोझ तो शराब न पीने वाले भी उठा रहे हैं’

Tamilnadu Liquor Price Hike: तमिलनाडु में शराब की कीमतों और सरकारी शराब दुकान (TASMAC) कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ने पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। DMK नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा है कि इसका बोझ उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो शराब नहीं पीते। जानिए पूरा मामला...
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चेन्नई

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Pratiksha Gupta

Jul 08, 2026

TASMAC Employees Salary Increment, DMK Leader TKS Elangovan Statement

TASMAC विवाद पर DMK नेता का बयान | फोटो सोर्स- ANI

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में इन दिनों शराब और उसे बेचने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। सरकार ने राज्य में शराब के दाम बढ़ा दिए हैं और सरकारी शराब दुकानों (TASMAC) में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी 25% की भारी बढ़ोतरी की है। अब इस मामले पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी DMK के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीधे-सीधे माना है कि सरकार के इस फैसले का नुकसान उन आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते।

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Updated on:

08 Jul 2026 10:39 am

Published on:

08 Jul 2026 10:24 am

Hindi News / National News / शराब महंगी करने के फैसले पर DMK नेता ने उठाए सवाल, बोले- ‘इसका बोझ तो शराब न पीने वाले भी उठा रहे हैं’

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