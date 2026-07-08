शराब महंगी करने के फैसले पर DMK नेता ने उठाए सवाल, बोले- ‘इसका बोझ तो शराब न पीने वाले भी उठा रहे हैं’

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में इन दिनों शराब और उसे बेचने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। सरकार ने राज्य में शराब के दाम बढ़ा दिए हैं और सरकारी शराब दुकानों (TASMAC) में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी 25% की भारी बढ़ोतरी की है। अब इस मामले पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी DMK के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीधे-सीधे माना है कि सरकार के इस फैसले का नुकसान उन आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते।