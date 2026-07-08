‘राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय कहां थे केजरीवाल’, चंदा चोरी मामले में AAP नेता की भूमिका पर BJP ने उठाए सवाल

Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या राम मंदिर से जुडे कथित चंदा गबन मामले को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में कडी कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों को फांसी देने की बात कही। इसी बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार करते हुए केजरीवाल की धार्मिक प्रतिबद्धता और उनके पुराने रुख पर सवाल खडे किए। पंजाब BJP अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने इस मामले में केजरीवाल से सवाल करते हुए पूछा कि जब पूरा देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्रद्धा से जुडा था, तब अरविंद केजरीवाल कहां थे।