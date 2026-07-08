8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय कहां थे केजरीवाल’, चंदा चोरी मामले में AAP नेता की भूमिका पर BJP ने उठाए सवाल

Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या राम मंदिर से जुडे कथित चंदा गबन मामले पर अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद BJP ने पलटवार किया है। पंजाब BJP अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि वह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कहा थे।
less than 1 minute read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Himadri Joshi

Jul 08, 2026

राम मंदिर। (फाइल फोटो : पत्रिका)

राम मंदिर। (फाइल फोटो : पत्रिका)

Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या राम मंदिर से जुडे कथित चंदा गबन मामले को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में कडी कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों को फांसी देने की बात कही। इसी बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार करते हुए केजरीवाल की धार्मिक प्रतिबद्धता और उनके पुराने रुख पर सवाल खडे किए। पंजाब BJP अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने इस मामले में केजरीवाल से सवाल करते हुए पूछा कि जब पूरा देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्रद्धा से जुडा था, तब अरविंद केजरीवाल कहां थे।

खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jul 2026 10:17 am

Published on:

08 Jul 2026 10:17 am

Hindi News / National News / ‘राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय कहां थे केजरीवाल’, चंदा चोरी मामले में AAP नेता की भूमिका पर BJP ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘लालू प्रसाद का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त’, कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई के बीच BJP का RJD पर वार

राष्ट्रीय

शराब महंगी करने के फैसले पर DMK नेता ने उठाए सवाल, बोले- ‘इसका बोझ तो शराब न पीने वाले भी उठा रहे हैं’

TASMAC Employees Salary Increment, DMK Leader TKS Elangovan Statement
राष्ट्रीय

Delhi Laxmi Yojana: रक्षाबंधन पर लॉन्च होगी योजना, जानें किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये और कैसे करें अप्लाई?

Delhi Laxmi Yojana
नई दिल्ली

शोपियां ऑपरेशन में लश्कर कमांडर जाकिर गनई ढेर, दूसरे आतंकी की तलाश जारी

Jammu Kashmir Encounter
राष्ट्रीय

बारूईपुर मर्डर केस: 11 साल की बच्ची का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर

Bengal Murder Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.