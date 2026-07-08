शोपियां ऑपरेशन में लश्कर कमांडर जाकिर गनई ढेर, दूसरे आतंकी की तलाश जारी

Lashkar-e-Taiba Top Commander Killed: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। चार दिन तक चले लंबे ऑपरेशन के बाद आज (बुधवार) को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के टॉप कमांडर जाकिर गनई का शव हथियार के साथ बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने पुष्टि कर दी है कि शोपियां मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी जाकिर गनई ही था। हालांकि, पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि किसी अन्य आतंकवादी की मौजूदगी की आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सके।