राम मंदिर चढ़ावा केस में सिर्फ ‘मोहरे’ गिरफ्तार? अयोध्या पहुंचते ही केजरीवाल ने उठाए बड़े सवाल

राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की कार्रवाई अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज पहली एफआईआर के बाद आठ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन विपक्ष लगातार इस कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब तक हुई कार्रवाई केवल दिखावटी प्रतीत होती है। उनका आरोप था कि जांच का दायरा सीमित रखा गया है। बड़े स्तर पर जिम्मेदारी तय करने से बचने की कोशिश की जा रही है। उधर, जांच एजेंसियां मामले को आगे बढ़ाने में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT जल्द ही कुछ और अहम कदम उठा सकती है। वहीं पुलिस गिरफ्तार किए गए। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। ताकि कथित गड़बड़ी की पूरी श्रृंखला और उससे जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके।