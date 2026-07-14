गैंगस्टर-ठगी जैसे मुकदमों में वांछित था बदमाश, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा, साथी भी हुआ अरेस्ट

सोमवार की देर रात कोतवाली पुलिस थाना अध्यक्ष यादवेंद्र पांडे के साथ मिलकर संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो लोग आते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को सामने से आता देख बदमाश घबरा गए और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश ने अपने साथी को जमीन पर गिरता देख सरेंडर कर दिया।