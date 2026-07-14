14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

गैंगस्टर-ठगी जैसे मुकदमों में वांछित था बदमाश, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा, साथी भी हुआ अरेस्ट

UP police encounter news। Azamgarh crime news: आजमगढ़ में कोतवाली पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ की इस घटना में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है...
2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Vijendra Mishra

Jul 14, 2026

Azamgarh news

पकड़ा गया बदमाश, Pc-Patrika

Encounter in Azamgarh: आजमगढ़ में कोतवाली पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ की इस घटना में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि अपने साथी को गोली लगता देख दूसरे बदमाश ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं।

दूसरे आरोपी ने किया सरेंडर

जानकारी के मुताबिक, सोमवार की देर रात आजमगढ़ में कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया है कि 5 जुलाई को कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले देवदत्त ने सदर अस्पताल से उनकी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। काफी खोजबीन के बाद भी उनकी बाइक बरामद नहीं हुई, जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और बाइक चोर की तलाश की जा रही थी।

सोमवार की देर रात कोतवाली पुलिस थाना अध्यक्ष यादवेंद्र पांडे के साथ मिलकर संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो लोग आते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को सामने से आता देख बदमाश घबरा गए और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश ने अपने साथी को जमीन पर गिरता देख सरेंडर कर दिया।

कई जनपदों में दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश का नाम राजेश यादव है और वह गाजीपुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, राजेश यादव के खिलाफ मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ में चोरी, ठगी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। वहीं, दूसरा आरोपी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी पहचान विजय यादव के रूप में हुई है। उसके ऊपर भी दो मुकदमे दर्ज हैं।

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए शूटरों का आजमगढ़ कनेक्शन, वाराणसी में हाई प्रोफाइल मर्डर का था प्लान

ये भी पढ़ें
Lawrence bishnoi gang

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 08:53 am

Published on:

14 Jul 2026 08:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / गैंगस्टर-ठगी जैसे मुकदमों में वांछित था बदमाश, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा, साथी भी हुआ अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP STF Encounter: हत्या समेत 10 मामलों में वांछित मुस्तफिजुल रहमान मारा गया, STF ने गोरखपुर में किया एनकाउंटर

Uttar Pradesh STF Police Encounter STF Operation Azamgarh Crime News
आजमगढ़

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए शूटरों का आजमगढ़ कनेक्शन, वाराणसी में हाई प्रोफाइल मर्डर का था प्लान

Lawrence bishnoi gang
आजमगढ़

यूपी के 2 युवकों से लॉरेंस के शूटर बनने तक; केस में पूर्व सांसद की भूमिका ने बढ़ाई चर्चा! क्या है इनसाइड स्टोरी

Lawrence Bishnoi
आजमगढ़

Azamgarh Accident News : आजमगढ़ में पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर, 6 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर

Azamgarh accident
आजमगढ़

‘हर तरफ लूट मची है, बेरोजगारी-भ्रष्टाचार चरम पर है’, आजमगढ़ में अखिलेश बोले- BJP को हिसाब देना होगा

Akhilesh Yadav
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.