Azamgarh Accident News : आजमगढ़ में पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर, 6 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर

वहीं, पिकअप अलाउद्दीन पट्टी के रहने वाले राजू का है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में पिकअप चालक को मामूली चोट आई है। फिलहाल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची बिलरियागंज पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा पिकअप और कार के बीच टक्कर होने की जानकारी संबंधित थाने को दी गई थी। मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। इस मामले में घायलों के परिजनों को सूचित करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।