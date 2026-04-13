शादी से पहले काट डाला युवती का गला, 100 मीटर दूरी पर लटका मिला युवक का शव, दोनों के बीच था ये रिश्ता

युवक चंद्रभान रायकवारउर्फ हरेंद्र टहरौली के सिलोरी गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार उसकी वर्षा से बातचीत होती रहती थी। वर्षा, चंद्रभान की बहन मोहनी की चचेरी ननद थी और उसके घर भी आना-जाना था। रविवार शाम पुलिस पहाड़ी इलाके में पहुंची तो पहले वर्षा का शव जमीन पर पड़ा मिला। उसकी गर्दन धारदार हथियार से काटी गई थी। करीब 100 मीटर दूर चंद्रभान का शव पेड़ से लटका हुआ था। फंदा तौलिए और दुपट्टे से बनाया गया था। उसके पांव जमीन को छू रहे थे। शव के पास मोटरसाइकिल, पानी की बोतल, रोटी, प्याज और टमाटर भी पड़े मिले। हालांकि शव के आसपास खून के निशान नहीं थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।