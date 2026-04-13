13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

शादी से पहले काट डाला युवती का गला, 100 मीटर दूरी पर लटका मिला युवक का शव, दोनों के बीच था ये रिश्ता

मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा पर निवाड़ी के सेंदरी क्षेत्र में युवती का गला रेतकर शव मिला, जबकि पास ही युवक फंदे पर लटका मिला।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Anuj Singh

Apr 13, 2026

पहाड़ियों में युवती की हत्या, 100 मीटर दूर युवक फंदे पर

पहाड़ियों में युवती की हत्या, 100 मीटर दूर युवक फंदे पर

Jhansi Crime News: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के सेंदरी थाना इलाके में डिमरपुरा-पूंछा पहाड़ियों पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती का शव धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या के बाद पड़ा मिला, जबकि कुछ दूरी पर एक युवक का शव पेड़ से फंदे के सहारे लटका हुआ था। दोनों शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के उच्च अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। अभी तक मौत की सही वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस प्रेम प्रसंग, आत्महत्या या किसी साजिश के पहलू पर गहन जांच कर रही है।

युवती की शादी होने वाली थी

मृत युवती वर्षा रायकवार सेंदरी थाना क्षेत्र के गुलेटर गांव की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार उसकी शादी जल्द होने वाली थी। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे वह कुएं पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। जब कोई सुराग नहीं मिला तो रविवार सुबह वर्षा के पिता किशोरी ने सेंदरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य संपर्कों के आधार पर तलाश शुरू की, जो मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक पहुंच गई।

युवक का शव फंदे पर लटका

युवक चंद्रभान रायकवारउर्फ हरेंद्र टहरौली के सिलोरी गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार उसकी वर्षा से बातचीत होती रहती थी। वर्षा, चंद्रभान की बहन मोहनी की चचेरी ननद थी और उसके घर भी आना-जाना था। रविवार शाम पुलिस पहाड़ी इलाके में पहुंची तो पहले वर्षा का शव जमीन पर पड़ा मिला। उसकी गर्दन धारदार हथियार से काटी गई थी। करीब 100 मीटर दूर चंद्रभान का शव पेड़ से लटका हुआ था। फंदा तौलिए और दुपट्टे से बनाया गया था। उसके पांव जमीन को छू रहे थे। शव के पास मोटरसाइकिल, पानी की बोतल, रोटी, प्याज और टमाटर भी पड़े मिले। हालांकि शव के आसपास खून के निशान नहीं थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

प्रेम प्रसंग की आशंका

पुलिस दोनों के बीच प्रेम संबंध की संभावना जता रही है। चंद्रभान की शादी एक साल पहले हो चुकी थी और शुक्रवार को वह अपनी पत्नी को घर लाया था। शनिवार दोपहर वह कटेरा जाने की बात कहकर घर से निकला था। परिजनों ने प्रेम प्रसंग की बात से इनकार किया है। चंद्रभान के परिवार ने बताया कि वह सामान्य रूप से घर से निकला था। पुलिस अब दोनों परिवारों से पूछताछ कर रही है और मोबाइल कॉल डिटेल्स, लोकेशन तथा अन्य सबूतों की जांच कर रही है।

इलाके में फैली दहशत

इस घटना से पहाड़ी इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र की जांच की। शव मिलने की सूचना पर चंद्रभान के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। अभी यह साफ नहीं है कि यह प्रेमी-प्रेमिका के बीच झगड़े की वजह से हत्या और आत्महत्या का मामला है या कोई और साजिश है। पुलिस हर पहलू पर छानबीन कर रही है। जांच रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम के बाद ही असली वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल स्थानीय लोग इस घटना पर चर्चा कर रहे हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

बारातियों से भरी बस की ट्रक से भयानक टक्कर, मौके पर ही 6 लोगों की मौत, घायलों को पहुंचाया अस्पताल
हापुड़
हापुड़ में बस-ट्रक भिड़ंत में 6 की जान गई

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 10:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / शादी से पहले काट डाला युवती का गला, 100 मीटर दूरी पर लटका मिला युवक का शव, दोनों के बीच था ये रिश्ता

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

17 साल की छात्रा का गैंगरेप करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर, दरिंदगी के बाद कर दी थी हत्या, फिर कुएं में फेंकी लाश

छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी मुठभेड़ में ढेर
झांसी

झांसी: महिला का गुस्सा देख युवक माफी मांगता रहा, लेकिन वह करती रही चप्पलों से पिटाई, हैरान करने वाला मामला

युवक की पिटाई, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
झांसी

झांसी में मौसम ने बदला करवट, तापमान 45 डिग्री के पास, अब नहीं पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

यूपी न्यूज

Jhansi News: एडमिट कार्ड के नाम पर घूसखोरी: ‘गुलाबी हाथों’ ने खोल दी ITI अनुदेशक की काली करतूत

झांसी

सनकी प्रेमी ने प्रेमिका और 3 साल के मासूम को काटा, लाशों के साथ बिताईं 2 रातें

झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.