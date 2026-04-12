17 साल की छात्रा का गैंगरेप करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर, दरिंदगी के बाद कर दी थी हत्या, फिर कुएं में फेंकी लाश

2 अप्रैल की दोपहर को यह घटना उल्दन थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। 11वीं पास 17 साल की छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और मऊरानीपुर में कंप्यूटर कोचिंग करती थी। उस दिन घर वाले खेत पर गए हुए थे। दोपहर करीब 12 बजे लड़की बिना किसी को बताए घर से निकली। रानीपुर तिगैला में जाकर उसने एक युवक को 300 रुपये भेजे और घर लौट रही थी। रास्ते में दोनों आरोपियों ने उसे अकेला देखकर जबरन अपने घर में खींच लिया। दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। जब लड़की ने कहा कि वह घर जाकर अपनी मां को सब बता देगी, तो दोनों डर गए। उन्होंने उसके दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को पास के पुराने कुएं में फेंक दिया।