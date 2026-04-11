5 महीने तक बेटी की लाश के साथ रहा पिता, बदबू छिपाने को करता रहा परफ्यूम स्प्रे, रिश्तेदारों ने खोला राज

प्रियंका के चचेरे भाई बिस्वजीत कुमार विश्वास ने बताया कि उन्होंने 5 दिसंबर को आखिरी बार चाचा उदय भानु को देखा था। उसके बाद न तो चाचा दिखे और न ही प्रियंका। एक बार फोन पर बात करने की कोशिश की तो चाचा ने नए नंबर से कॉल किया और बताया कि वह देहरादून में है। प्रियंका के बारे में पूछने पर कहा कि वह बीमार है और अस्पताल में भर्ती है।

बिस्वजीत परिवार को काफी समय से ढूंढ रहे थे। शुक्रवार शाम किसी ने उन्हें बताया कि उदय भानु बेगमबाग के कॉर्नर पर चाय की दुकान पर दिखा है। बिस्वजीत कुछ रिश्तेदारों के साथ दुकान पहुंचे, चाचा को पकड़ा और घर ले आए। सख्त पूछताछ के बाद उदय भानु ने सच कबूल लिया कि बेटी की लाश घर में ही है।