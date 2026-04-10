नीले ड्रम वाले मुस्कान-साहिल को मिलेगी सजा, 22 गवाहों ने खोले सौरभ हत्या के राज, 15 अप्रैल को आएगा फैसला

मृतक सौरभ की मां रेणू देवी ने कोर्ट में बताया कि उनके छोटे बेटे सौरभ को मुस्कान रस्तोगी से प्यार हो गया था। परिवार के मना करने के बावजूद सौरभ ने मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद मुस्कान ससुराल में रहती थी, तो उसका व्यवहार बहुत खराब था। वह सौरभ का ख्याल नहीं रखती थी और पूरे परिवार से झगड़ती रहती थी। रेणू देवी ने यह भी कहा कि शादी से पहले मुस्कान साहिल से मिलती-जुलती रहती थी। सौरभ लंदन चले गए तो भी दोनों अक्सर मिलते थे। एक बार मुस्कान घर छोड़कर साहिल के साथ चली गई थी। बाद में पुलिस की मदद से उसे ढूंढा गया। सौरभ ने मुस्कान को साहिल से दूर रहने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बेटे को मार डाला।