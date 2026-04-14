14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

झांसी-कानपुर के बीच चलने वाले यात्रियों के लिए राहत, इंटरसिटी और पैसेंजर चलाने की घोषणा

Big news for Jhansi-Kanpur passengers: झांसी-कानपुर के बीच चलने वाले यात्रियों को राहत देने वाली खबर है। जब इंटरसिटी और झांसी पैसेंजर को लगातार चलाए जाने का निश्चय किया गया है।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Apr 14, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Good news for those travelling between Jhansi-Kanpur: लखनऊ-कानपुर-उरई-झांसी के बीच चलने वाली इंटरसिटी को गोविंदपुरी से चलाया जा रहा है जबकि झांसी पैसेंजर को फतेहपुर से कानपुर होते हुए संचालित किया जा रहा है। इन ट्रेनों को भी 13 अप्रैल तक चलने की घोषणा की गई थी।‌ लेकिन रेलवे ने इसे लगातार चलाए जाने का निर्णय लिया है।‌ अब यह गाड़ी आगामी 13 मई तक इसी रूट पर चलेगी। ‌झांसी मंडल के पीआरओ ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गंगापुल हो रहे रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य के कारण इन गाड़ियों को 13 अप्रैल तक चलाने का निश्चय किया गया था। लेकिन अब इसे लगातार चलाई जाने का निर्णय लिया गया है। झांसी पैसेंजर और इंटरसिटी के चलने से कानपुर से झांसी के बीच चलने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

गंगापुल के डाउन लाइन पर हो रहा कार्य

उत्तर प्रदेश के कानपुर और उन्नाव के बीच स्थित गंगा पुल के डाउन डाउनलाइन पर रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है। ‌गंगा पुल पर सीमेंटेड स्लीपर की जगह स्टील के स्लीपर डाले जा रहे हैं, जिससे गाड़ियों की स्पीड में काफी अंतर आएगा। बीते दिनों उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने भी गंगा पुल पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ डाउन डाउनलाइन पर हो रहे कार्य को देखते हुए मेगा ब्लॉक लिया गया है जो 13 मई तक चलेगा।

42 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया गया

कानपुर और लखनऊ के बीच स्थित गंगापुल पर हो रहे निर्माण कार्य को देखते हुए 42 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया गया है जो 2 अप्रैल से शुरू हुआ है और 13 मई तक चलेगा। ब्लॉक का समय सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक है। इस दौरान गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध है। इस दौरान डाउन लाइन के ट्रैक का मरम्मत किया जा रहा है, जिसमें पुराने स्लीपर को हटाकर स्टील एच-बीम स्लीपर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान पुरानी पटरियों और नीचे की चद्दर को भी बदला जा रहा है।

17 ट्रेनों को रद्द और कई के मार्ग में परिवर्तन

डाउन लाइन के काम को देखते हुए मेमू और एक्सप्रेस ट्रेन सहित करीब 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जबकि 29 से अधिक ट्रेनों को डाइवर्ट या उनके टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है। अप लाइन पर ट्रेनों का सचालन जारी है। कम बात स्कूल जारी है; डाउन लाइन के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है।

क्या कहते झांसी मंडल के पीआरओ?

झांसी मंडल के प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गंगा पुल में चल रहे मरम्मत कार्य के कारण झांसी इंटरसिटी को गोविंद नगर से गोविंदपुरी तक चलाया जा रहा है और झांसी पैसेंजर को फतेहपुर से रवाना किया जा रहा है। पहले इन दोनों ट्रेनों को 13 अप्रैल तक चलने का निश्चय किया गया था, लेकिन रेल यात्रियों के हित में इस ट्रेन को अब 13 मई तक चलाने का निश्चय किया गया है। रेलवे ट्रैक पर एच बीम लगाने का काम पूरा होते ही दोनों ही ट्रेनों को लखनऊ से गंतव्य के लिए भेजा जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 04:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी-कानपुर के बीच चलने वाले यात्रियों के लिए राहत, इंटरसिटी और पैसेंजर चलाने की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी से पहले काट डाला युवती का गला, 100 मीटर दूरी पर लटका मिला युवक का शव, दोनों के बीच था ये रिश्ता

पहाड़ियों में युवती की हत्या, 100 मीटर दूर युवक फंदे पर
झांसी

17 साल की छात्रा का गैंगरेप करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर, दरिंदगी के बाद कर दी थी हत्या, फिर कुएं में फेंकी लाश

छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी मुठभेड़ में ढेर
झांसी

झांसी: महिला का गुस्सा देख युवक माफी मांगता रहा, लेकिन वह करती रही चप्पलों से पिटाई, हैरान करने वाला मामला

युवक की पिटाई, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
झांसी

झांसी में मौसम ने बदला करवट, तापमान 45 डिग्री के पास, अब नहीं पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

यूपी न्यूज

Jhansi News: एडमिट कार्ड के नाम पर घूसखोरी: ‘गुलाबी हाथों’ ने खोल दी ITI अनुदेशक की काली करतूत

झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.