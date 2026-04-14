झांसी-कानपुर के बीच चलने वाले यात्रियों के लिए राहत, इंटरसिटी और पैसेंजर चलाने की घोषणा

Good news for those travelling between Jhansi-Kanpur: लखनऊ-कानपुर-उरई-झांसी के बीच चलने वाली इंटरसिटी को गोविंदपुरी से चलाया जा रहा है जबकि झांसी पैसेंजर को फतेहपुर से कानपुर होते हुए संचालित किया जा रहा है। इन ट्रेनों को भी 13 अप्रैल तक चलने की घोषणा की गई थी।‌ लेकिन रेलवे ने इसे लगातार चलाए जाने का निर्णय लिया है।‌ अब यह गाड़ी आगामी 13 मई तक इसी रूट पर चलेगी। ‌झांसी मंडल के पीआरओ ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गंगापुल हो रहे रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य के कारण इन गाड़ियों को 13 अप्रैल तक चलाने का निश्चय किया गया था। लेकिन अब इसे लगातार चलाई जाने का निर्णय लिया गया है। झांसी पैसेंजर और इंटरसिटी के चलने से कानपुर से झांसी के बीच चलने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।