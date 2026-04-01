झांसी में मौसम ने बदला करवट, तापमान 45 डिग्री के पास, अब नहीं पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

Jhansi weather update: मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर अब गंगा के मैदानी भागों में नहीं दिखाई पड़ेगा बुंदेलखंड के इलाके में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है पॉकेट में पश्चिमी विक्षों पी आगे बढ़ गया है सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएमएस सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिम विश्व के निकल जाने के बाद अभी भी वातावरण में नमी है जिसका असर देखने को मिलेगा बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है पॉकेट में बादल भी नजर आएंगे कम से तापमान के बढ़ाने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि तापमान बढ़ेगा लेकिन हवा की तेज गति से लोगों को राहत मिलेगी। किसानों के लिए बहुत अच्छा मौसम है अपनी फसल को सुरक्षित कर लें। मौसम विभाग के अनुसार झांसी में इस हफ्ते तापमान 40 डिग्री को पार कर जाएगा न्यूनतम तापमान के भी 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 11 अप्रैल का अधिकतम तापमान 330 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करें 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और धोने का असर भी दिखाई पड़ेगा दिन में आसमान साफ रहेगा बारिश होने की कोई संभावना नहीं है रात मेरी आसमान साफ करने का मन है बारिश नहीं होगी।
मौसम विभाग के अनुसार 12 अप्रैल का तापमान 20 से 37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है आसमान साफ रहेगा 13 अप्रैल सोमवार 14 अप्रैल से तापमान में वृद्धि होगी और तापमान 40 डिग्री को पार कर जाएगा अधिकतम तापमान 40 डिग्री न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है।
बुधवार 15 अप्रैल का तापमान 24 से 41 डिग्री के बीच गुरु और 16 अप्रैल का तापमान 25 से 42 डिग्री के बीच शुक्रवार 17 अप्रैल का तापमान 24 से 42 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है मौसम वैज्ञानिक के अनुसार के सत्य आसमान में हल्के-फुल्के बहादुर रह सकते हैं लेकिन इनका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा बारिश की कोई संभावना नहीं है।
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