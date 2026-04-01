झांसी में मौसम ने बदला करवट, तापमान 45 डिग्री के पास, अब नहीं पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

Jhansi weather update: मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर अब गंगा के मैदानी भागों में नहीं दिखाई पड़ेगा बुंदेलखंड के इलाके में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है पॉकेट में पश्चिमी विक्षों पी आगे बढ़ गया है सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएमएस सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिम विश्व के निकल जाने के बाद अभी भी वातावरण में नमी है जिसका असर देखने को मिलेगा बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है पॉकेट में बादल भी नजर आएंगे कम से तापमान के बढ़ाने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि तापमान बढ़ेगा लेकिन हवा की तेज गति से लोगों को राहत मिलेगी। किसानों के लिए बहुत अच्छा मौसम है अपनी फसल को सुरक्षित कर‌ लें। मौसम विभाग के अनुसार झांसी में इस हफ्ते तापमान 40 डिग्री को पार कर जाएगा न्यूनतम तापमान के भी 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना नहीं है।