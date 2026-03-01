7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

झांसी लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला, गुरुवार तक तापमान 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान, देखें मौसम

UP weather update: मौसम विभाग के अनुसार, झांसी एक बार फिर सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री दर्ज किया गया। अगले गुरुवार तक तापमान 20 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Mar 07, 2026

UP weather update मौसम विभाग के अनुसार झांसी का तापमान उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सबसे अधिक दर्ज किया गया। यहां का तापमान 36.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है। इसके साथ ही बांदा का 35.6, आगरा का 35.4, हमीरपुर का 34.2 और उरई का 34 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही, लखनऊ, हरदोई, मेरठ, फतेहगढ़, अलीगढ़, इटावा, कानपुर, फुरसतगंज, चुर्क, प्रयागराज, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर और बस्ती का तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। जबकि बाराबंकी, मुजफ्फरपुर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच का तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। ‌

फतेहपुर का तापमान सबसे कम

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में फतेहपुर का तापमान सबसे कम 14.2 डिग्री दर्ज किया गया। कानपुर का 15.8 डिग्री, नजीबाबाद का 15 डिग्री, बहराइच और बुलंदशहर का 16.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त बनारस, गोरखपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, शाहजहांपुर, बरेली और मेरठ का तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। जबकि अलीगढ़, हमीरपुर, बांदा और बाराबंकी का तापमान 20 से 22 डिग्री दर्ज किया गया। इटावा, उरई, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, चुर्क, आजमगढ़, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और मुजफ्फरनगर का तापमान 18 से 20 डिग्री दर्ज किया गया।

2025 में था 34 डिग्री तापमान

मौसम विभाग के अनुसार 2012 में आज के दिन 21 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। जबकि 2022 में 31 डिग्री, 2023 में 33 डिग्री, 2024 में 32 डिग्री और 2025 में 34 डिग्री दर्ज किया गया था। आज का तापमान 32.3 डिग्री दर्ज किया गया है। ‌

कैसा रहेगा झांसी का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार झांसी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया है।‌ रविवार का तापमान 20 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान 21 से 37 डिग्री के बीच रह सकता है। गुरुवार का तापमान 20 से 38 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।‌ इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 09:25 pm

Published on:

07 Mar 2026 09:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला, गुरुवार तक तापमान 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान, देखें मौसम

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शराब पीकर हंगामा करती हैं डांसर लड़कियां, ऑर्केस्ट्रा कलाकारों की दबंगई से परेशान हुई महिला, पुलिस से की शिकायत

girls
झांसी

मेरी मौत की जिम्मेदार पत्नी…मरने से पहले युवक का आखिरी संदेश, शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे

crime news
झांसी

मंदिर में रचाई शादी, सिर्फ 3 दिन साथ रही दुल्हन, जेवरात और नकदी लेकर हुई फरार

झांसी

Weather update: प्रदेश में झांसी सबसे गर्म जिला घोषित, बंगाल की खाड़ी और अरबबियन सागर का असर

झांसी सबसे गर्म जिला, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

चलती ट्रेन से लिव-इन पार्टनर ने महिला को फेका, शरीर के हुए दो टुकड़े, पति से अलग होकर रह ही थी साथ

पानी पीने पर झगड़े ने बदल दी ट्रेन यात्रा
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.