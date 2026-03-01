झांसी लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला, गुरुवार तक तापमान 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान, देखें मौसम

UP weather update मौसम विभाग के अनुसार झांसी का तापमान उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सबसे अधिक दर्ज किया गया। यहां का तापमान 36.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है। इसके साथ ही बांदा का 35.6, आगरा का 35.4, हमीरपुर का 34.2 और उरई का 34 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही, लखनऊ, हरदोई, मेरठ, फतेहगढ़, अलीगढ़, इटावा, कानपुर, फुरसतगंज, चुर्क, प्रयागराज, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर और बस्ती का तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। जबकि बाराबंकी, मुजफ्फरपुर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच का तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। ‌