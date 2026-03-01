शराब पीकर हंगामा करती हैं डांसर लड़कियां, ऑर्केस्ट्रा कलाकारों की दबंगई से परेशान हुई महिला, पुलिस से की शिकायत

मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने डिजिटल प्रताड़ना का जिक्र किया। राधा यादव ने पुलिस को बताया कि आरोपी प्रज्ञा यादव उर्फ मोहिनी यादव अपनी इंस्टाग्राम आईडी से उन्हें आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेज रही है। इतना ही नहीं उनका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आरोप है कि जब उन्होंने इन हरकतों को बंद करने को कहा तो आरोपियों ने मामला रफा-दफा करने के बदले 5 लाख रुपये की मांग की।