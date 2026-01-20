गोरखपुर में सरेशाम युवती की मौजूदगी में बीच सड़क पर चली गोली, युवक घायल…मची रही अफरातफरी

इसी बीच उसके साथ मौजूद युवती ने युवक से पिस्टल छीन कर अपने पास रख ली, लेकिन कुछ ही देर बाद गोली चल गई और एक युवक के पेट में घुस गई।गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और वहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच किसी ने कैंट थाने को सूचना दी, सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और युवती को मौके से हिरासत में ले लिया, जबकि एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा गया है। घायल युवक को इलाज के लिए एम्स भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।