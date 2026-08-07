<strong>विवरण :</strong> भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी संस्थान है। यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु में स्थित है। इसकी गिनती देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में होती है। 2016 तक यह दुनिया के श्रेष्ठ 250 संस्थानों में से एक था, लेकिन 2017 में आई सूची में जगह बनाने में विफल रहा। जाने माने उद्योगपति जमशेदजी टाटा और मेसूर (अब मेसूरू) के महाराजा सर कृष्णाराजा वुडियार चतुर्थ के सहयोग से इसकी स्थापना सन् 1909 में की गई। इसे स्थानीय स्तर पर टाटा इंस्टीट्यूट के रूप में भी जाना जाता है। 1958 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया।
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