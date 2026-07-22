लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के काले सच से रूबरू कराएंगी ये 7 फिल्में, ‘नायक’ और ‘न्यूटन’ भी लिस्ट में शामिल

Political Films: अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि सत्ता, लोकतंत्र, चुनाव, भ्रष्टाचार और समाज की जमीनी सच्चाइयों पर भी सोचने पर मजबूर करें, तो हिंदी सिनेमा में कई दमदार पॉलिटिकल ड्रामा मौजूद हैं। इन फिल्मों ने अलग-अलग दौर की राजनीति, सत्ता और आम लोगों के नजरिए को बड़े पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से पेश किया है। इनमें कुछ फिल्में रीयल घटनाओं से प्रेरित हैं, जबकि कुछ काल्पनिक कहानियों के जरिए राजनीतिक व्यवस्था को सामने लाती हैं।