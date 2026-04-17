Space Power: स्पेस में सैटेलाइट लॉन्चिंग में रूस नंबर 1, भारत भी तेजी से बढ़ा रहा है अपनी ताकत, जानिए अंतरिक्ष की पूरी कहानी

Space Success story of India: आसमान की ऊंचाइयों में अब सिर्फ तारे ही नहीं, बल्कि कृत्रिम उपग्रहों की भीड़ भी तेजी से बढ़ती जा रही है। कभी इस अंतरिक्ष पर अमेरिका और रूस का दबदबा हुआ करता था। वही तय करते थे कि स्पेस में असली ताकत किसके पास है और भविष्य की दिशा क्या होगी। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। 2026 में Bryce Space and Technology की रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और कई अन्य देश इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 1960 के दशक की धीमी शुरुआत से लेकर आज की रॉकेट जैसी रफ्तार तक पहुंचा यह सफर सिर्फ आंकड़ों का नहीं है,बल्कि तकनीक और भविष्य की दिशा बदल रही है।