China’s RoboCop: चीन की सड़कों पर उतरा ‘टर्मिनेटर’ पुलिसवाला रोबोट, और जवानों को साथ देख उड़े दुनिया के होश

भारत में यदि 'रोबोकॉप' जैसी तकनीक हकीकत बनती है, तो इससे पुलिसिंग के बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की नौकरियों पर 'खतरे की तलवार' लटकने की चिंता भी वाजिब है। भारतीय परिस्थितियों में, जहाँ अत्यधिक जनसंख्या और जटिल गलियां हैं, वहाँ ये रोबोट ट्रैफिक नियंत्रण, चालान काटने और सीसीटीवी कैमरों के साथ मिल कर निगरानी जैसे कार्यों में इंसानों से कहीं अधिक सटीक और ईमानदार साबित हो सकते हैं, जिससे निचले स्तर के पदों पर भर्ती कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालाँकि, पूरी तरह से नौकरियों का खत्म होना मुश्किल है, क्योंकि भारत में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल डेटा ही नहीं, बल्कि 'इंसानी समझ' और 'मौके पर सूझबूझ' (जैसे उग्र भीड़ को संभालना या सहानुभूति दिखाना) की आवश्यकता होती है, जो फिलहाल किसी रोबोट के बस की बात नहीं है। ऐसे में यह तकनीक नौकरियों को पूरी तरह खत्म करने के बजाय पुलिसकर्मियों की भूमिका को बदलकर उन्हें 'मशीन ऑपरेटर' या 'तकनीकी विश्लेषक' बनने पर मजबूर कर देगी।