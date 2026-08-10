Space Mission: नासा ने वॉयजर-2 को 50 साल बाद दी एक और जिंदगी, ‘Big Bang’ ऑपरेशन से बचाई एनर्जी

लगभग 50 साल से अंतरिक्ष में सफर कर रहे नासा के वॉयजर-2 को नई जिंदगी मिल गई है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) की इंजीनियरिंग टीम ने ऐसा तरीका खोजा है, जिससे इस बेहद पुराने अंतरिक्ष यान की सीमित ऊर्जा को बचाकर उसके वैज्ञानिक काम को कम से कम एक साल और जारी रखा जा सकेगा। इस ऊर्जा-बचत अभियान को टीम ने ‘बिग बैंग’ ऑपरेशन नाम दिया है। इस अभियान में इंजीनियरों ने एक साथ कुछ ज्यादा बिजली लेने वाले सिस्टम बंद किए और उनकी जगह कम ऊर्जा खपत करने वाले विकल्पों का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ऊर्जा बचाने के साथ-साथ अंतरिक्ष यान को इतना गर्म भी रखा जाए कि उसके जरूरी सिस्टम काम करते रहें।